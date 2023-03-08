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В Грузии прошли протесты на фоне принятия закона об иноагентах
Полиция начала предпринимать меры, а грузинский президент выступила с заявлением.
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В столице Грузии на улицы начали выходить людей с протестом против принятия закона об иностранных агентов. Законопроект был одобрен парламентом 7 марта в первом чтении и имеет определённую схожесть с российским аналогом, но с некоторыми изменениями.

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Так, например, все организации, компании и другие формы организации коллективов, получающие от 20% финансирования от иностранных источников, обязаны регистрировать себя как «иностранный агент», иначе попадают под штрафные санкции. Примечательно, что законопроект был поддержан правящей партией Грузии - «Грузинская мечта»

Для усмирения людей на улицах грузинская полиция уже задействовало слезоточивый глаз и водомёты. Впрочем, Президент Грузии ощутила давление со стороны народа и решила примкнуть к протестующим, чтобы не стать их целью.

Саломе Зурабишвили, занимающая пост Президента Грузии, объявила, что не согласна с принятием законопроекта и готова ветировать(воспользоваться президентским правом вето, не дав вступить в юридическую силу) его. Она также добавила, что законопроект нарушает европейские ценности, а все партии, несогласные с евроинтеграцией Грузии и поддерживающие антиконституционные документы, должны быть подвергнуты запрету.

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Чиновник из Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Нед Прайс отметил, что жителям Грузии правительство должно предоставить все условия для мирных демонстраций.

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#грузия #иноагент
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