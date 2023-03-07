Представительница Пентагона Дана Строул, отвечающая за дела Ближнего Востока, рассказала журналистам, что у Соединённых Штатов Америки уже имеется план военной операции против Ирана. Ранее она говорила, что вопрос Ирана превращается из региональной угрозы в глобальную.
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По словам военной чиновницы, для активации плана нужен лишь президентский указ. Она считает, что амбиции Ирана в атомной сфере и сотрудничество с Россией создают потенциальную проблему, поэтому мировому сообществу следовало бы создать коалицию для отпора стране.
Дана Строул уточнила, что Соединённые Штаты Америки не учитывают слова иранских властей про развитие «мирного атома» и активно обмениваются с союзниками касаемо сведений об ядерной энергетике Ирана. Стоит отметить, что у штатов есть потенциальный союзник на Ближнем Востоке в лице Израиля, Премьер-министр которого заявлял про готовность нанести внезапный удар по ядерным объектом Ирана без какого-либо обсуждения.
В январе издание BBC сообщало про прошедшие совместные военные учения Соединённых Штатов Америки и Израиля на границе с Ираном, целью которых была отработка ударов вглубь страны.