Его люди опять испытывают проблемы с поставками боеприпасов.

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Евгений Пригожин сообщил в своём Telegram канале, что у ЧВК «Вагнер» возникли проблемы на Бахмутском направлении. Он сообщает, что Вооружённые силы Украины приготовили группировку войск для блокирования групп его наёмников под Бахмутом. Он объясняет это тем, что для разблокировки Бахмута нужно заблокировать «вагнеровцев», что поручено четырём группировкам: Славянской(67 бригада), Северской(81 и 66 бригада), в Часовом Яру и Константиновке.

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По его словам, на фронте может получиться «пирожок», начинкой которой окажутся окружённые украинские военнослужащие, а оболочка - его наёмники. Он уточнил, что нужно сделать всё слажено и проделать эту работу совместно для блокировки Вооружённых сил Украины или «всем нам придёт конец», последнее слово Пригожин использовал в другой манере с применением дисфемизма.

Пригожин осознаёт намерения украинских сил биться за Бахмут до конца, поэтому таким образом в очередной раз намекнул на важность поставок боеприпасов для ЧВК «Вагнер», с которыми опять возникают проблемы.

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Основатель ЧВК «Вагнер» не забыл упомянуть и про своего помощника, которого «выгнала» из штаба командования. В ироничной форме Пригожин подметил, что пока его человек «ходит по улице», если кто-то его увидит - может сообщить.