В сеть попали видео, где можно заметить как в зону боевых действий Россия отправила плавающие броневики МТ-ЛБ, они же «мотолыги», но с небольшой модификацией в виде установленных на башне артиллерийских установок 2М-3 калибра 25-мм, используемых флотом и береговыми сооружениями для поражения целей до 3 000 метров.
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Можно сказать, что это действительно новинка для российской армии. Ранее не было надобности приделывать корабельные артиллерийские установки к плавающим бронетранспортёрам, причём какую роль они будут отыгрывать на фронте - пока непонятно.
В социальных сетях предполагают, что гибриды могут использоваться для дополнительной защиты окопов, что не совсем логично из-за малой дальности артиллерийских установок и специфики лёгких броневиков МТ-ЛБ, задача которых перевозить личный состав по водному пространству.
Ещё одно предположение - их могут задействовать на крымском полуострове для защиты береговой линии от морского десантирования противника. В отличие от прошлого варианта, этот действительно может оказаться правдивым, учитывая проводимую в последнее время подготовку обороны в Крыму.