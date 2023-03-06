Это новинка для российской армии.

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В сеть попали видео, где можно заметить как в зону боевых действий Россия отправила плавающие броневики МТ-ЛБ, они же «мотолыги», но с небольшой модификацией в виде установленных на башне артиллерийских установок 2М-3 калибра 25-мм, используемых флотом и береговыми сооружениями для поражения целей до 3 000 метров.

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Можно сказать, что это действительно новинка для российской армии. Ранее не было надобности приделывать корабельные артиллерийские установки к плавающим бронетранспортёрам, причём какую роль они будут отыгрывать на фронте - пока непонятно.

В социальных сетях предполагают, что гибриды могут использоваться для дополнительной защиты окопов, что не совсем логично из-за малой дальности артиллерийских установок и специфики лёгких броневиков МТ-ЛБ, задача которых перевозить личный состав по водному пространству.

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Ещё одно предположение - их могут задействовать на крымском полуострове для защиты береговой линии от морского десантирования противника. В отличие от прошлого варианта, этот действительно может оказаться правдивым, учитывая проводимую в последнее время подготовку обороны в Крыму.