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В Подмосковье произошёл взрыв, за которым последовал пожар на коксогазовом заводе
Площадь пожара около 200 квадратных метров.
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В городе Видное Московской области произошёл взрыв цеха Московского коксогазового завода, из-за которого образовался пожар на разделительно-насосной колонне с бензолом. Министерство чрезвычайных ситуации России оценивает площадь пожара в 200 квадратных метров с максимальной высотой пламени возгорания 20 метров.

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На текущий момент созданы условия для препятствия распространению возгорания, а ситуация контролируемая. Пострадавших, как и угрозы для окружающей среды, нет. Расследованием происшествия будет заниматься специальная комиссия - заявили в пресс-службе компании «Мечела», на счету которой числится завод.

Строительство Московского коксогазового завода запущено в 1938 году, но из-за Второй мировой войны завод не был введён в эксплуатацию. Первый коксовый газ был получен уже в 1951 году. В Советском союзе на заводе было налажено производство аммиака, которое свернули уже после распада с целью минимизации вреда окружающей среде. Предприятие находится под антироссийскими санкциями с 29 января 2023 года.

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Не так давно, 26 февраля 2023 года, произошёл взрыв на территории Московского экспериментального завода № 2, который также сопровождался возгоранием.

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#россия #подмосковье
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