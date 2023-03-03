Помимо этого у главы МИД России состоялся диалог с Госсекретарём США.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров побывал на индийской встрече «Большой двадцатки», где у него состоялся диалог с Государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном. Мария Захарова прокомментировал разговор политиков, сообщив, что никаких по сути переговоров между ними не было и что их контакт - просьба самого Блинкена.

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Встреча двух министров является первой с момента начала военного конфликта на территории Украины и продлилась 10 минут. За это время Блинкен заверил Лаврова, что штаты продолжат поддерживать Украину несмотря ни на что, а также призвал Россию вернуться к договору об ограничении стратегических наступательных вооружений(СНВ-III)

Во время публичной части Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил перед журналистами, что: «Россия старается остановить войну, которую начали против неё, используя Украину», на что получил неоднозначную реакцию публики: кто-то засмеялся, кто-то недовольно возгласил, некоторые же встретили политика с аплодисментами в конце.

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Впрочем, летняя и осенняя встреча G20 с участием Лаврова закончилась его досрочным уездом с мероприятия, поэтому мартовская, можно сказать, самая успешная за последний год.