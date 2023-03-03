В российском городе Коломна Московской области, находящемся в 93 километрах от Москвы, приблизительно в 21:30 по московскому времени раздался звук, который по оценкам жителей был слышен во всех районах. Звук был одиночный и последовал после «свиста», чем очень напоминал взрыв, тем более в некоторых домах задрожали окна. Один из жителей также подтвердил, что это был взрыв, объясняя это возникший в небе дымом после шума, который заменило зарево от пожара.
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На текущий момент Администрация Коломенского городского округа не может подтвердить был ли это взрыв, но по ситуации уже работают сотрудники правоохранительных органов. Министерство чрезвычайных ситуаций России подтверждает факт работы группы спасателей на месте происшествия.
Интересным моментом является то, что в Коломне находится Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», являющаяся одним из ведущих конструкторских центров. Одна из их актуальный сейчас разработок - ракета «Искандер»
Ранее в деревне Губатово Московской области был найден ударный беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne украинского производства. Он находился в десяти метрах от забора предприятия «Газпром» и, скорее всего, предназначался для подрыва объекта промышленной важности. Всего за 28 февраля зафиксировано пять случаев отправки беспилотных дронов, целью которых были объекты нефтегазовой промышленности.