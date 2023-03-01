Разработанный украинской компанией «Укргаджет» ударный беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne смог добраться до Подмосковья и был найден в деревне Губастово. По всей видимости, он летел к предприятию «Газпрома», но достигнуть цели не получилось, хотя преодолена большая дистанция. До забора газовой компрессорной станции оставалось всего десять метров.
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Интересно, что дрон не сдетонировал при падении, хотя технические характеристики позволяют начинить его 15 - 20 килограммами взрывчатого вещества. На текущий момент дрон ставит рекорд среди украинских беспилотных летательных аппаратов по близости подлёта к Москве, его «предшественник» был взорван 6 февраля в лесах Калужской области. По данным издания «Вёрстка», с начала февраля есть восемь случаев пересечения украинскими дронами российской границы.
Министерство обороны России фиксирует отправку украинских беспилотников в Краснодарский край и Республику Адыгея, где, по заявлению ведомства, целью была гражданская инфраструктура. Дроны не смогли выполнить свою задачу из-за применения средств радиоэлектронной борбы.