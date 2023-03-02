Текущий договор истекает уже 18 марта.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Последнее подписание зернового соглашения при посредничестве Организации Объединённых Наций и Турции предусматривало «зерновой коридор» для гражданских украинских суден, экспортирующих зерно, до 18 марта 2023 года. Дата окончания соглашения подходит к концу и встаёт вопрос о его продлении. Разминированный коридор позволяет украинским суднам выйти через Босфорский пролив под контролем Турции из Чёрного моря в Эгейское море, тем самым свободно экспортируя зерно по европейскому, африканскому и американскому континенту.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России продлить зерновую сделку при условии, что будут учтены российские интересы. Причём речь идёт о снятии ограничений на экспорт для России, что сводит большинство санкций на нет.

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Причина таких требований вполне объяснима, ведь урезанный экспорт для России оказывает существенный удар по национальной экономике, что на фоне рекордного дефицита федерального бюджета далеко не хорошо. Нюанс в том, что Украина вряд ли согласиться пойти на такие уступки, поэтому если компромисс найден не будет, то соглашение может прекратить свой действие.

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Для Украины, как крупнейшего экспортёра зерновой продукции, очевидна польза такой инициативы. В 2021 году стране удавалось заработать на экспорте зерна 12,35 миллиарда долларов, сейчас же суммы варьируются в диапазоне 3-4 миллиардов долларов, но и объём экспортируемого товара упал.