Последнее подписание зернового соглашения при посредничестве Организации Объединённых Наций и Турции предусматривало «зерновой коридор» для гражданских украинских суден, экспортирующих зерно, до 18 марта 2023 года. Дата окончания соглашения подходит к концу и встаёт вопрос о его продлении.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России продлить зерновую сделку при условии, что будут учтены российские интересы. Причём речь идёт о снятии ограничений на экспорт для России, что сводит большинство санкций на нет.
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Причина таких требований вполне объяснима, ведь урезанный экспорт для России оказывает существенный удар по национальной экономике, что на фоне рекордного дефицита федерального бюджета далеко не хорошо. Нюанс в том, что Украина вряд ли согласиться пойти на такие уступки, поэтому если компромисс найден не будет, то соглашение может прекратить свой действие.
Для Украины, как крупнейшего экспортёра зерновой продукции, очевидна польза такой инициативы. В 2021 году стране удавалось заработать на экспорте зерна 12,35 миллиарда долларов, сейчас же суммы варьируются в диапазоне 3-4 миллиардов долларов, но и объём экспортируемого товара упал.