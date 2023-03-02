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ЧВК «Вагнер» опровергают планы по сдаче Бахмута силами ВСУ
Ранее была речь о стратегическом отступлении со стороны советника Зеленского.
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Советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил о возможном «стратегическом отступлении» Вооружённых Сил Украины с Бахмута. Конечно, такой вариант действительно допускается у Зеленского, ведь он заявлял, что украинские военнослужащие будут стоять за каждый квадратный метр города, но не любой ценой.

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Командование Вооружённых Сил Украины, а конкретно пресс-секретарь Оперативного командования «Восток», сообщил об отсутствии принятого решения по отступлению с позиций Бахмута. Эту же информацию подтвердили и в ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба Евгения Пригожина не видит факта сдачи Бахмута со стороны Вооружённых Сил Украины, а наоборот пополнение военных резервов, тем самым потери компенсируются для дальнейших сражений. «Десятки тысяч бойцов оказывают сопротивление, кровопролитность боёв нарастает с каждым днём» - заявили у Пригожина.

Решение удерживать Бахмут дальше частная военная компания объясняет тем, что украинские военные пока не готовы оборонять тыл города, таким образом его потеря может привести к существенному отступлению. Украинское командование наоборот уверяет, что в случае сдачи Бахмута резких прорывов позиций не случится.

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Пригожин допускает, что Украина оттягивает время для возможного контрнаступления на южной части фронта, которое может произойти уже этой весной.

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