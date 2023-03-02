Решение принято на фоне уменьшенного спроса.

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Зампред правительства России Александр Новак сообщил, что они намерены понизить месячную добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. Решение принято без какой-либо консультации с участниками Организации стран - экспортёров нефти(ОПЕК+)

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Принятое решение является добровольным на фоне упавшего производства из продуктов нефтяной отрасли. Таким образом добыча будет распределяться между нефтедобывающими компаниями на равномерных условиях в зависимости от текущего уровня добычи.

Известно, что Россия способна добывать в сутки до 10,478 миллионов баррелей нефти, однако Александр Новак озвучивал добычу, равную от 9,8 до 9,9 миллиона баррелей в сутки за январь 2023 года.

По всей видимости, поддержание добычи нефти, а тем более её повышение, на данный момент является нецелесообразным из-за упавшего экспорта. Пока что решение принимается только на текущий месяц, далее российское правительство откорректирует добычу в зависимости от ситуации.

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Федеральный бюджет России в январе был исполнен с фактическим дефицитом 1,76 триллионов рублей. Количество расходов возрастает, когда экспорт значительно упал, чем спровоцировал рекордный дефицит за все года. Фиксируется январское нефтегазовых доходов на 40%.