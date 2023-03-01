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Президент США Джо Байден рассказал о своих проблемах со здоровьем
Заодно рассказав про особый уход со стороны медсестры.
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Президент Соединённых Штатов Америки неоднократно попадал в смешные, а иногда странные, казусы, которые явно положительно не сказались на доверии населения к нему. Бывший главный врач Белого дома, осуществляющий мониторинг здоровья Дональда Трампа, ранее выразил свои опасения насчёт когнитивных способностей Байдена, проблемы с которыми могут привести к катастрофическим последствиям для страны.

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В этот раз американский президент поделился информацией о своих проблемах со здоровьем. Оказывается в 1988 году Джо Байден страдал двойными аневризмами и эмболиями в мозгу, что негативно сказывается на поступлении крови в мозг, соответственно, может со временем отразиться на умственных способностях. Байдену даже приходилось передать контроль над страной Вице-президенту Камале Харрис, когда он находился под наркозом 19 ноября 2021 года.

Впрочем, во время рассказов Байдена о своём здоровье не обошлось без неожиданных поворотов. Американский президент рассказал о медсестре Перл Нельсон, которая «творила со мной всякое, чему не учат в школе медсестёр»

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Позже Байден уточнил, что медсестра наклонялась к нему на ухо и шёпотом говорила дышать на неё, чтобы убедиться, что есть «человеческая связь»

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#сша #байден
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