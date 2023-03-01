Вербовщики пользуются тяжёлой финансовой ситуацией наёмников.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Издание The Media Line, специализирующееся на освещении событий Ближнего востока, сообщает о факте вербовки Россией палестинских наёмников, пребывающих в Ливане. Случаи вербовки связывают и с посольством Палестины в Лондоне.

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Источник издания в лице Службы безопасности Ливана заявляет о факте привлечения к боевым действиям на территории Украины беженцев из лагеря Айн аль-Хильве, где проживало более 120 тысяч бежавших от военных действий на Ближнем востоке. У вербовщиков в приоритете граждане с датой рождения после 1969 года, так как зачастую они не имеют официального учёта и им проще выехать с Ливана без привлечения внимания миграционных служб.

Вербовщики из России предлагают ежемесячные выплаты на сумму 350 долларов с возможным её повышением, причём потенциальный наёмник может в качестве получателя указать свою семью, оставшуюся в Ливане. Хотя сумма кажется небольшой даже для стран СНГ, учитывая заработную плату военнослужащих обеих сторон конфликта, для палестинских беженцев это неподъёмные деньги, которые в тех условиях не заработать.

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Издание утверждает, что за вербовку отвечает военизированная организация Хезболла. Примечательно, что она также занимается отправкой своих боевиков среди квалифицированных операторов БПЛА в Украину. Речь идёт об отправленных 300 бойцов.