Соединённые Штаты Америки отчитались об обучении украинских военнослужащих в эксплуатации зенитно-ракетного комплекса Patriot, о передаче которого стало известно в конце декабря 2022 года. Речь идёт об одной батареи из восьми пусковых установок. В ответ на поставки российский президент пообещал «пощёлкать» западную систему противовоздушной обороны.
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Пентагон сообщает об обучении с января этого года 4 000 украинских военнослужащих в обращении с западным вооружением, 1 000 из которых обучены Соединёнными Штатами Америки. Ведомство отмечает успехи украинских военнослужащих в освоении новой техники.
Обучение по применению конкретно ЗРК Patriot будет вскоре окончено, что говорит о появлении пусковых установок на фронте через некоторое время, исчисляемое, возможно, в неделях. Зенитно-ракетный комплекс используется в качестве системы противовоздушной обороны и, как считают украинские военные, способен покрыть существенную часть воздушного пространства для защиты от ракетных обстрелов.
Очевидно, что восемь пусковых установок не самое большое количество, однако факт наличия обученных военнослужащих упрощает в будущем передачу следующей техники такого типа.