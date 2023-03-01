Украинские военные заканчивают обучение.

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Соединённые Штаты Америки отчитались об обучении украинских военнослужащих в эксплуатации зенитно-ракетного комплекса Patriot, о передаче которого стало известно в конце декабря 2022 года. Речь идёт об одной батареи из восьми пусковых установок. В ответ на поставки российский президент пообещал «пощёлкать» западную систему противовоздушной обороны.

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Пентагон сообщает об обучении с января этого года 4 000 украинских военнослужащих в обращении с западным вооружением, 1 000 из которых обучены Соединёнными Штатами Америки. Ведомство отмечает успехи украинских военнослужащих в освоении новой техники.

Обучение по применению конкретно ЗРК Patriot будет вскоре окончено, что говорит о появлении пусковых установок на фронте через некоторое время, исчисляемое, возможно, в неделях. Зенитно-ракетный комплекс используется в качестве системы противовоздушной обороны и, как считают украинские военные, способен покрыть существенную часть воздушного пространства для защиты от ракетных обстрелов.

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Очевидно, что восемь пусковых установок не самое большое количество, однако факт наличия обученных военнослужащих упрощает в будущем передачу следующей техники такого типа.