Это не повлияет на решение штатов по поддержке Украины.

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Представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Колин Каль, отвечающий за политические вопросы, во время своего выступления в палате представителей(нижней палате) Конгресса заявил, что не исключает продление военного конфликта на территории Украины ещё на 2 - 3 года.

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Военный чиновник пока не видит возможности прогнозировать дату окончания военного конфликта, допуская его окончание как через полгода, так и через 3 года. Несмотря на это, он утверждает, что американский президент настроен продолжить поддерживать Украину.

Вопрос мирного урегулирования на условиях России штаты не допускают. Колин Каль видит цель Соединённых Штатов Америки в том, чтобы боевые действия закончились стратегическим провалом российской стороны, иначе появится прецедент для последующих территориальных споров.

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Помимо этого чиновник сообщил, что Украина эффективно использует всё передаваемое вооружение и пока нет случаев его утечки на чёрный рынок. Пентагон приспускает, что некоторое вооружение попало в руки России, но это происходило в условиях боевых действий и вполне нормальное явление.