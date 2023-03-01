За что попала под санкции США.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Издание Reuters сообщает, что китайская компания Spacety China, она же Научно-исследовательский институт космических технологий Чанша Тяньи, сотрудничала с ЧВК «Вагнер», передавая организации спутниковые снимки с украинских позиций.

реклама

Компания утверждает, что она соблюдает международные санкции против России и не сотрудничает с российскими организациями, попавшими под них. Впрочем, в какой-то степени это правда, так как снимки передавались коммерческому оператору Терра-Тех(тесно связанному с «Роскосмос»), который уже отправлял их частной военной компании.

Как итог, Spacety China вместе со своей дочерним интернационалом в Люксембурге попали под американские санкции в конце января 2023 года.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На текущий момент Соединённые Штаты Америки активно подозревают Китай в оказании военной помощи России, угрожая ей последствиями. Украинские власти не спешат винить китайское правительство, ведь пока у них нет конкретных фактов, что такие поставки проводились. Сам же Китай отрицает военные поставки и недоволен информационной войной против них со стороны штатов.