Издание Reuters сообщает, что китайская компания Spacety China, она же Научно-исследовательский институт космических технологий Чанша Тяньи, сотрудничала с ЧВК «Вагнер», передавая организации спутниковые снимки с украинских позиций.
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Компания утверждает, что она соблюдает международные санкции против России и не сотрудничает с российскими организациями, попавшими под них. Впрочем, в какой-то степени это правда, так как снимки передавались коммерческому оператору Терра-Тех(тесно связанному с «Роскосмос»), который уже отправлял их частной военной компании.
Как итог, Spacety China вместе со своей дочерним интернационалом в Люксембурге попали под американские санкции в конце января 2023 года.
На текущий момент Соединённые Штаты Америки активно подозревают Китай в оказании военной помощи России, угрожая ей последствиями. Украинские власти не спешат винить китайское правительство, ведь пока у них нет конкретных фактов, что такие поставки проводились. Сам же Китай отрицает военные поставки и недоволен информационной войной против них со стороны штатов.