Подразделение «Росэнергоатом» в составе концерна «Росатом» начал тестировать отечественные компактные персональные компьютеры под наименованием «Бобёр», которые сконструированы на базе российского процессора «Байкал-М»
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Главная особенность компьютеров заключается в том, что они не используют иностранных решений. За техническую составляющую отвечает российская компания Delta Computers, которая разработала данный тип компьютера на отечественном процессоре, а программная часть включает в себя ОС Astra Linux Special Edition
Стоит отметить, что у Delta Computers есть и другие компьютеры на базе иностранных известных брендов. Тот же «Бобёр» можно приобрести на процессорах 10 и 11 поколения Intel Core, однако обыкновенный пользователь вряд ли прибегнет к покупке готового решения у компании, когда для государственной корпорации вроде Росатома такой компьютер может оказаться вполне востребованным.
На текущий момент тестируется пробная партия компьютеров, но в перспективе компания надеется использовать их для своих служебных целей, что поможет обрести ей технологическую независимость в отрасли атомной энергетики.