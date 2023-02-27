Концерн надеется, что сможет обрести технологическую независимость.

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Подразделение «Росэнергоатом» в составе концерна «Росатом» начал тестировать отечественные компактные персональные компьютеры под наименованием «Бобёр», которые сконструированы на базе российского процессора «Байкал-М»

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Главная особенность компьютеров заключается в том, что они не используют иностранных решений. За техническую составляющую отвечает российская компания Delta Computers, которая разработала данный тип компьютера на отечественном процессоре, а программная часть включает в себя ОС Astra Linux Special Edition

Стоит отметить, что у Delta Computers есть и другие компьютеры на базе иностранных известных брендов. Тот же «Бобёр» можно приобрести на процессорах 10 и 11 поколения Intel Core, однако обыкновенный пользователь вряд ли прибегнет к покупке готового решения у компании, когда для государственной корпорации вроде Росатома такой компьютер может оказаться вполне востребованным.

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На текущий момент тестируется пробная партия компьютеров, но в перспективе компания надеется использовать их для своих служебных целей, что поможет обрести ей технологическую независимость в отрасли атомной энергетики.