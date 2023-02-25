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Мэру Киева Виталию Кличко довелось поуправлять «котом»

Об этом он заявил при испытании немецких танков.
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Буквально вчера Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что в Украину прибыли первые «леопарды» от Польши, правда, в числе четырёх единиц. Впрочем, это не помешало украинским чиновникам их почётно встретить.

Позже Киевский городской голова Виталий Кличков, в прошлом известный боксёр, поделился своими впечатлениями на фоне танка, сообщив, что год назад он даже не подозревал, что ему доведётся поуправлять таким «котом», то есть немецким танком Leopard. Как оказалось, Кличко испытал один из немецких танков на военном полигоне в Германии.

Как сообщает киевский мэр, немецкие танки Leopard 2 прибудут вместе с украинскими военнослужащими, проходящими обучение в Германии. По всей видимости, основная партия танков будет предоставлена Украине только после полного курса подготовки украинских танкистов к эксплуатации нового вооружения.

Правда, в таком случае непонятен знак Польши в поставке четырёх единиц танков из четырнадцати обещанных, которые в любом случае не удастся применять из-за отсутствия подготовленных экипажей, да и в общем такое число не поменяет ситуацию на фронте.

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