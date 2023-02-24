Об этом заявлено в официальном Telegram канале ведомства.

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В официальном Telegram канале Министерства Обороны России заявлено, что Украина начинает активную подготовку к вторжению на территорию Приднестровья. Украина ранее сообщала о готовности помочь Молдове в решении приднестровского вопроса военным путём, если их страна захочет этого.

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Российское ведомство обороны фиксирует значительное увеличение количества личного состава и военной техники Вооружённых Сил Украины на украинско-приднестровской границе, а также развёртывание артиллерии с подключением беспилотных разведывательных аппаратов.

В свою очередь, российская сторона сообщает, что «адекватно отреагирует» на ситуацию в случае вторжения Украины в приднестровский регион, так как это напрямую ставит под угрозу существования Оперативной группы российских войск в Приднестровье, впрочем, как и всего миротворческого контингента.

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Интересный момент, что Россия сама не признаёт Приднестровскую Молдавскую Республику, тем самым подтверждая территориальную целостность Молдовы в её конституционном виде - с включением приднестровского региона в состав страны.