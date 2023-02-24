Их встреча произойдёт в годовщину военного конфликта на территории Украины.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

В годовщину военного конфликта на территории Украины произойдёт саммит G7(«большая семёрка»), который включает в себя представителей от следующих стран:

Соединённые Штаты Америки;

Великобритания;

Япония;

Германия;

Франция;

Канада;

Италия;

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Стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский также посетит встречу влиятельных стран, правда, в формате онлайн. Известно, что Украине уже обещано финансирование на общую сумму 39 миллиардов долларов до конца 2023 года. В прошлом году Соединённые Штаты Америки передали Украине 46 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что «большая семёрка» несёт больше экономическую роль в обсуждении внешней политики. Так, например, заместитель Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Виктория Нуланд анонсировала крупный санкционный пакет, который нанесёт удар по России и «её пособникам»

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Не так давно американский президент уже виделся с украинским президентом в режиме оффлайн, тогда было сообщено об их беседе тет-а-тет и совместном разговоре в составе делегаций.