В годовщину военного конфликта на территории Украины произойдёт саммит G7(«большая семёрка»), который включает в себя представителей от следующих стран:
- Соединённые Штаты Америки;
- Великобритания;
- Япония;
- Германия;
- Франция;
- Канада;
- Италия;
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Стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский также посетит встречу влиятельных стран, правда, в формате онлайн. Известно, что Украине уже обещано финансирование на общую сумму 39 миллиардов долларов до конца 2023 года. В прошлом году Соединённые Штаты Америки передали Украине 46 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что «большая семёрка» несёт больше экономическую роль в обсуждении внешней политики. Так, например, заместитель Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Виктория Нуланд анонсировала крупный санкционный пакет, который нанесёт удар по России и «её пособникам»
Не так давно американский президент уже виделся с украинским президентом в режиме оффлайн, тогда было сообщено об их беседе тет-а-тет и совместном разговоре в составе делегаций.