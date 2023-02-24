На текущий момент производство уступает потреблению.

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В интервью американскому изданию CNN Генсек NATO Йенс Столтенберг объявил, что североатлантический альянс истощил свои запасы артснарядов для организации их поставок Украине. По его словам, организованное участниками альянса производства снарядов уступает потреблению, поэтому на текущее время запасы для поставок исчерпаны.

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Йенс Столтенберг считает, что основной миссией участников североатлантического альянса остаётся наращивание своих запасов для поставок Украине, а боевые действия перешли в этап «войны на истощение», выражаемый в повреждении логистических объектов и работе над истощением противника. Исходя из этого, сейчас военная помощь как никогда нужна украинской стороне - подытожил Йенс Столтенберг.

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Генсек NATO уже ранее обозначал свою позицию, что североатлантический альянс должен предоставлять всевозможную поддержку Украине, а своевременные поставки дали бы возможность «подогнать» страну под стандарты альянса, впоследствии упростив её интеграцию в него.