Российские источники подтверждают факт применения нового оружия.

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Даниил Безсонов, ранее занимающий пост главы пресс-службы милиции ДНР, заявил, что Украина получила от Соединённых Штатов Америки 12 единиц M142 HIMARS и долгожданные ракеты GLSDB с дальностью поражения целей до 150 километров.

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Ряд российских и украинских военкоров отмечают, что новое вооружение от штатов уже было задействовано на Донбассе. Так Донецк, Иловайск, Мариуполь и Макеевка были подвергнуты обстрелам, причём дистанция поражения существенно увеличилась, а звуки взрывов отличаются от тех, что были раньше. Предполагается, что дальнобойные ракеты GLSDB запускались как раз таки с уже знакомых M142 HIMARS.

Если это действительно так, то теперь силам противовоздушной обороны российской стороны конфликта придётся быть готовым к новой воздушной угрозе, которая из-за своей дальности может негативно отразиться на тыловой части фронта. Конечно, поставленные GLSDB не достанут до Крыма, но уже были случаи, когда Украине удавалось осуществлять обстрелы по крымскому полуострову из вооружения, официальной информации о котором не поступало.

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Стоит учитывать и относительно недорогую стоимость GLSDB - 40 тысяч долларов за единицу, когда цена на ракеты ATACMS, находящиеся в списках желаемого Украиной, варьируется от 1 до 2 миллионов долларов.