Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Украина сможет в будущем стать членом НАТО, но для того, чтобы это произошло, участники североатлантического альянса должны уже работать над этим по примеру Лондона.
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Британский политик видит в первую очередь надобность в новом вооружении в соответствии со стандартами НАТО, поставку которого нужно наращивать постепенно. Он упомянул и дальнобойное оружие, которое могло бы сыграть существенную роль для Украины в возвращения контроля над территориями.
Риши Сунак подчеркнул важность гарантий безопасности для Украины, план по предоставлению которых он надеется выйдет сформировать уже к саммиту североатлантического альянса в июне этого года. На летней встрече стран-участников НАТО может присутствовать и украинский президент Владимир Зеленский.
Сам же Владимир Зеленский видит возможность вступления Украины в Европейский союз, раньше чем в североатлантический. Он делает расчёты, что в экономический союз их могут принять в течение нескольких лет, когда в военно-политический только по окончанию военного конфликта.