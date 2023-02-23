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Арестович: Если Молдова попросит Украину, то ВСУ возьмут Приднестровье за 3 суток
До увольнения Арестович занимал пост советника Офиса президента Украины.
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Алексей Арестович получил широкую известность в российском и украинском медиа-пространстве на фоне военного конфликта на территории Украины, по которому он усиленно давал комментарии и порой делал слишком оптимистичные прогнозы. Однако в какой-то момент его подвёл его же язык, за что он был уволен с должности советника Офиса президента Украины 17 января 2023 года.

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Впрочем, уволенный, но не сломленный, Арестович продолжает своё дело и в этот раз сделал на канале Фейгин Live веское заявление касаемо Приднестровья. По его словам, если Молдова попросит, то Вооружённые Силы Украины захватят Приднестровье всего за трое суток. Интересно подобрана цифра, ведь ранее её использовали как срок взятия Киева. 

Бывший советник Офиса Президента Украины считает, что основания для ввода войск у Украины имеются, так как что украинский президент, что молдавский президент обвиняют Россию в дестабилизации ситуации в Молдове и связывают это с Приднестровьем. Новый Премьер-министр Молдовы также видит надобность в демилитаризации региона с дальнейшей его интеграцией в Молдову.

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При этом Алексей Арестович отметил, что раз уж это пока не произошло, значит и от Молдовы соответствующие запросы не поступали.

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#украина #всу #молдова #арестович #приднестровье
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