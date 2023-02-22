Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Китай отрицает возможность военных поставок в Россию
И обвиняет США в клевете, связанной с осуществлением Китаем таких поставок.
рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отрицает возможность осуществления военных поставок в Россию на время военного конфликта с Украиной. По его словам, США и НАТО стоит отказаться от тактики холодной войны в информационном поле, обвиняя Китай в поставках вооружения России.

реклама

Ван Вэньбинь заявил, что Китай намерен продолжит с Россией отношения на высоком уровне, поддерживая их развитие как с великим государством вне зависимости от изменений «международного климата». На текущий момент в России проходит ряд дипломатических встреч с китайскими делегациями, а также в перспективе ожидается встреча Путина с главой китайского государства - Си Цзиньпином.

Ранее Министерство иностранных дел Китая опубликовало Концептуальный документ Инициативы глобальной безопасности, где в одном из пунктов про принцип отказа от возможного решения любых конфликтов ядерным путём, в том числе украинского конфликта.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

В том же документе Китай утверждает, что любое государство - большое или малое, бедное или богатое - равноправный участник международных отношений, суверенитет которого должен уважаться, а вмешательство в их внутреннюю политику недопустимо.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сша #китай #украина
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин пообещал не выводить ЧВК «Вагнер» из Бахмута, но проблема с поставками снарядов не решена
34
Из-за нехватки боеприпасов потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте увеличились в 5 раз – Пригожин
36
Пригожин впервые назвал чиновников в правительстве РФ, блокирующих поставки снарядов ЧВК «Вагнер»
23
США хотят получить от Турции 600 миллионов долларов за так и не поставленные истребители F-35
10
Украинские власти придумали технологичный способ, позволяющий загнать ещё больше мужчин в военкоматы
5
В России запустят "Вепрь" - "сапера для информационных бомб и фейков" за 30 млн рублей
2
Toyota планирует начать сборку электрических кроссоверов в США летом 2025 года
+
Почему ЧВК «Вагнер» стали давать меньше боеприпасов – мнение Александра Ходаковского
7
Corsair представила комплекты памяти DDR5 объёмом до 192 ГБ с небинарными модулями
+
Что индийские авианосцы говорят о будущем российско-индийских отношений
3
NVIDIA заработает на интересе к ChatGPT больше, чем разработчики специализированных процессоров
+
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений
5
Учёные приблизились к решению проблемы быстрой порчи металла из-за процесса коррозии
2
Оригинальная Angry Birds будет удалена из Google Play Store 23 февраля
1
В США начались массовые кражи выхлопных систем автомобилей – пресса обвинила во всём Россию
7
В преддверии мартовского снижения добычи экспорт нефти из РФ резко подскочил
+
Устаревший восьмиядерный Ryzen 7 5700X "растоптал" новейший десятиядерный Core i5-13400 в играх
24
Почему старые флагманы NVIDIA такие дорогие, и когда придёт время для покупки GeForce RTX 4070 Ti
15
Land Rover и Nvidia будут совместно работать над технологией беспилотного управления авто
+
Core i7-13700K vs Ryzen 7 5800X3D – почему сборка на процессоре Intel стоит почти в 2 раза дороже
9

Популярные статьи

США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
18
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
17
США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
13
Сериал Чужестранка (Outlander) - немножко хорошей фантастики
8
Chi Calculator 2.2: Именно таким должно быть ПО для Linux (Desktop)
30
Два стратегических ракетоносца ВКС РФ признаны самыми опасными бомбардировщиками в мире - MWM
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
82
Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки
53
Как заставить Steam увеличить скорость загрузки игр
19

Сейчас обсуждают

хахахер
20:40
да байдун это просто старец-скамарох,там за него другие все решения принимают
Байден считает «большой ошибкой» приостановку Россией своего участия в ДСНВ
Олег Кожевников
20:39
Гибнут такие-же россияне. Кто виновен - тот враг. Сталин был прав.
Из-за нехватки боеприпасов потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте увеличились в 5 раз – Пригожин
Михаил Трофимов
20:36
Независимо от результата тестов фанат амд обязан совершить акт дефекации в комментах!
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
cibershot
20:35
Байден террорист взорвавший северные потоки. Поддерживает нациков хахлятских
Байден считает «большой ошибкой» приостановку Россией своего участия в ДСНВ
warmuza
20:35
её сокращают, чтобы люди могли на 3 выходных на вторую работу устроиться
В Англии может быть введена 4-дневная рабочая неделя – изучаем преимущества и недостатки
шопоголик
20:34
Масло масляное в заголовке ...
США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
MaxA
20:32
"А никто Вас не освобождает - вас уничтожают." Да, мы понимаем, что это геноцидная война по той кальке, как Гитлер уничтожал советский народ, Четко всё по кальке. Про "нас там нет" уже даже и росси...
Киевский чиновник считает, что война закончится, когда украинские танки будут на Красной площади
warmuza
20:31
а она им непременно нужна?
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
warmuza
20:29
не обходит, а равна
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
ffe
20:29
Это для офисных сидельцев и иже с ними. Остальные могут не волноваться, никто на вашу резиновую неделю не покушается. Ну а работники многочисленных потогонок по всему миру и вовсе понуро бредут мимо в...
В Англии может быть введена 4-дневная рабочая неделя – изучаем преимущества и недостатки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем