Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отрицает возможность осуществления военных поставок в Россию на время военного конфликта с Украиной. По его словам, США и НАТО стоит отказаться от тактики холодной войны в информационном поле, обвиняя Китай в поставках вооружения России.
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Ван Вэньбинь заявил, что Китай намерен продолжит с Россией отношения на высоком уровне, поддерживая их развитие как с великим государством вне зависимости от изменений «международного климата». На текущий момент в России проходит ряд дипломатических встреч с китайскими делегациями, а также в перспективе ожидается встреча Путина с главой китайского государства - Си Цзиньпином.
Ранее Министерство иностранных дел Китая опубликовало Концептуальный документ Инициативы глобальной безопасности, где в одном из пунктов про принцип отказа от возможного решения любых конфликтов ядерным путём, в том числе украинского конфликта.
В том же документе Китай утверждает, что любое государство - большое или малое, бедное или богатое - равноправный участник международных отношений, суверенитет которого должен уважаться, а вмешательство в их внутреннюю политику недопустимо.