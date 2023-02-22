Парламент начинает поддерживать поставку Украине такого вооружения.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Конгрессмен Майк Маккол от Республиканской партии Соединённых Штатов Америки, возглавляющий комитет по иностранным делам нижней палаты парламента считает, что в конгрессе нарастает «импульс» насчёт отправок Украине дальнобойных ракет и авиации. Причём этот импульс всё больше склоняется к тому, что Украине нужно новое вооружение.

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По словам конгрессмена, когда он прибыл 20 февраля в Киев вместе с Джо Байденом и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, тот ему предоставил список необходимого оружия, где присутствовали дальнобойные ракеты ATACMS(дальность 300 километров, запуск с M142 HIMARS) и американские истребители F-16. Майк Маккол отметил, что это оружие нужно для возвращения контроля над Крымом и ликвидации угроз в воздухе.

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И вправду в последнее время конгресс штатов начал более активно обсуждать военную поддержку Украины, например призывая начать обучение украинских пилотов по эксплуатации западных истребителей, чтобы лётчики были готовы их использовать в случае успешных поставок.