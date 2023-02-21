Украина неоднократно заявляла о потребности в западных истребителях, которые не могут предоставить европейские союзники из-за малой численностью в своём арсенале, но находятся с избытком в Соединённых Штатах Америки. Несмотря на это, Белый дом не планирует передавать свои F-16 Украине, хотя и одобрил поставку таковых от других стран.
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Однако помимо исполнительной власти штатов в лице Администрации президента есть и законодательная - конгресс, через которую впервые и был утверждён закон о ленд-лизе для Украины. Сенаторша Линдси Грэм сообщила, что большая часть законодателей настаивает на передаче Украине истребителей, исходя из чего она выразила мнение о скором старте обучения украинских лётчиков по эксплуатации западных боевых самолётов.
Причём конгресс настроен на старте обучения украинских лётчиков без промедления. Линдси Грэм рассчитывает, что положительное решение примут уже после приезда американской делегации с Мюнхена в Вашингтон.
Сейчас же Министр обороны Украины Алексей Резников рассчитывает в течение следующих двух месяцев получить около 50 западных истребителей. Главный признак того, что это случится - старт обучения украинских лётчиков, за которым «остаются небольшие технические вопросы»