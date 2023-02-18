Но сами поставлять ничего не планируют.

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Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что штаты положительно относятся к передаче Украине(в прямом контексте не Украине, а украинскому президенту) западных истребителей.

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При этом Кирби уточнил, что конкретно Соединённые Штаты Америки не обещали Украине передать боевые самолёты, однако если союзники захотят поставить истребители Украине - это их самостоятельное решение. В конце января американский президент Джо Байден заявил, что штаты не собираются поставлять украинской стороне свои истребители F-16.

Впрочем, теперь Украина в теории может найти продавца истребителей, оплатив покупку летательных аппаратов за счёт финансовой поддержки Соединённых Штатов Америки.

Ранее польское правительство оповестило, что готово передать Украине истребители F-16, но тут нужно коллективное решение союзников, так как у страны их всего 50 единиц.

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На текущий момент Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что никакая из союзных стран пока что не обещала поставить истребители.