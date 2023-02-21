Секретарь СНБО Украины предвещает распад России и танки на Красной площади
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью британской газете The Sun ответил на вопрос об окончании военного конфликта на территории Украины. Политик сделал веское заявление, что военный конфликт будет окончен тогда, когда по Красной площади проедутся украинские танки.
Такие заявление уже звучали от разных украинских политиков с 2014 года, но так и не были воплощены в реальность. Впрочем, страны западного мира явно не поддержат мнение Данилова, тем более будут относиться с опаской к очередным военным поставкам Украине.
Помимо этого Данилов предвещает раскол России, который «неизбежен как извержение вулкана» и состоится в течение текущего года. Интересно, что после этого Алексей Данилов допустил возможность объявления Россией победы, окончания боевых действия с разделом Украины по корейскому сценарию. Правда, такой исход Президент Украины Владимир Зеленский ранее исключил, что говорит о продолжении военного конфликта пока стороны не найдут его настоящего решения.
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