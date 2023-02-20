Основатель ЧВК прокомментировал проблему с поставками боеприпасов своим бойцам.

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Не так давно бойцы ЧВК «Вагнер» публично обратились к Министерству обороны, запросив у ведомства поставки снарядов для артиллерии и танков, обозначив сложную логистическую ситуацию на фронте. В свою очередь, наёмники пообещали сделать всю грязную работу за российскую армию.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил такую проблему, пообещав задействовать все свои связи, чтобы достать бойцам боеприпасы. Он отметил, что будет ходить по кабинетам даже если на него наденут наручники за дискредитацию армии.

После всех предпринятых попыток Пригожин заявил, что ситуация с поставкой боеприпасов критическая и никакие связи не помогают решить её: «Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается»

При этом бизнесмен сообщает, что сам знает номера складов с необходимыми боеприпасами. Он видит, что военно-промышленная ситуация налажена и снаряжения действительно нет в дефиците, только поставлять его не хотят.

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По его словам, ему указывают на лимиты поставок, определённые процедуры их получения, намекая, что он имеет сложные отношения с Генштабом и должен извиниться, после чего боеприпасы пойдут на фронт «вагнеровцам»