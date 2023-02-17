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ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
Им нужны снаряды для танков и гаубиц.
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В интернете было опубликовано видео, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» обратились к руководству Министерству обороны России с просьбой предоставить им боеприпасы для продолжения боевых действий. Частная военная компания нуждается в снарядах для танков и гаубиц.

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По словам бойцов, они ежедневно должны оказывать огневую поддержку штурмовым отрядам, которые ведут наступательные операции на позиции Вооружённых Сил Украины. Проблема в том, что на текущий момент артиллеристы отрезаны от логистики и боеприпасы им никто не поставляет. В завершении своего обращения бойцы сообщили, что: «Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть», они испытывают нужду в них и будут благодарны за содействие: «Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу. Помогите нам с боеприпасами»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал обращение своих бойцов, заявив, что враг будет уничтожен с боеприпасами или нет. А что касается нормальных поставок боеприпасов, Пригожин продолжит «ходить по кабинетам», чтобы получить всё необходимое для наёмников, даже если в одном из кабинетов на него наденут наручники за дискредитацию армии.

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#россия #украина #вагнер #чвк #чвк «вагнер»
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