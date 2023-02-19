Французский президент плотно уселся на двух стульях.

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Не так давно Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Россию в эскалации военного конфликта на территории Украины и отверг возможность переговорного процесса, но спустя пару дней всё-таки решил уточнить свою позицию.

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По словам французского президента, он действительно выступает за поражение России, но не считает, что конфликт может быть закончен военным путём. Его решение - возвращение Украиной контроля над своими территориями, чтобы обеспечить себе выгодную позицию для мирной конференции не на российских условиях.

При этом Макрон отметил, что Франция не хотела и никогда не захочет увидеть полный разгром России, в том числе с наступлением на российские территории.

Ожидать каких-либо внутриполитических изменений в России французский президент смысла не видит. По его мнению, никакая из потенциальных кандидатур на роль российского лидера в рамках «установившейся системы» ничем не лучше Владимира Путина. Он хотел бы увидеть демократический выбор российского народа, но не верит в его возможность.

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На Мюнхенской конференции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшее время западный мир будет наращивать военную поддержку для Украины, что может создать условия для контрнаступления.