Раньше французский президент был сторонником переговорного процесса.

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Во время Мюнхенской конференции Президент Франции Эмманюэель Макрон заявил, что сейчас не время для переговоров, а Россия решила продолжить эскалацию конфликта, атакуя гражданскую инфраструктуру, поэтому единственный вариант - контрнаступление Вооружённых Сил Украины, после которого уже мирное урегулирование конфликта.

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Весной - летом прошлого года французский президент был приверженцем переговорного процесса и даже предлагал Президенту Украины Владимиру Зеленскому уступить России украинские территории, чтобы «спасти лицо Путина». Сейчас Макрон считает, что нельзя позволить в цивилизованном мире одобрять использование силы, поэтому Россия не должна выйти в сложившейся ситуации победителем.

По мнению Эмманюэеля Макрона, сейчас задача западных стран - помогать Украине, чтобы она провела контрнаступление, вернула свои территории и самостоятельно вышла на процесс переговоров. Сама Франция же готова увеличить свои усилия для этого в течение следующих нескольких недель - месяцев, ведь «они будут решающими»

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Французский президент недоволен в особенности и самим Путиным. Он приводит в пример ситуацию, когда говорил с российским президентом и тот его убеждал, что ЧВК «Вагнер» не принадлежит ему, а сейчас частная военная компания используется как полноценный инструмент правительства и ассоциируется с российской армией: «Фактически, ЧВК является инструментом, который Россия использует везде. Эта ЧВК совершает преступления»