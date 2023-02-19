Командующий войсками Соединённых Штатов Америки на европейском континенте Бен Ходжес в звании генерала заявил, что Вооружённые Силы Украины могли бы вернуть контроль над Крымом уже к лету текущего года, но для этого есть определённые условия.
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Главное - наличие ракет с радиусом поражения 150 - 300 километров. Благодаря их применению будет нарушена логистика снабжения полуострова, что вынудит российских военнослужащих покинуть Крым. На текущий момент Украине обещаны ракеты GLSDB дальностью 150 километров, запрос на ATACMS с дальностью в два раза выше был отказан.
По мнению американского генерала, пока Крым находится под контролем России, Украина будет пребывать в опасности и не сможет восстановить свою экономику из-за возможного блокирования Мариупольского и Одесского порта.
Что касается Донбасса, Бен Ходжес считает возможным его возвращение под контроль Украины в следующем году. Он подчеркнул, что главное в этом конфликте не «специфическое оружие», а поддержка союзных государств, которые готовы привести Украину к победе. В пример приводятся решение о поставках танков, в которых Бен Ходжес видит инструмент для изоляции Крыма.