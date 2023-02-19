Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков призвал НАТО предоставить Украине кассетные и фосфорные боеприпасы для ведения огня по российским позициям. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг отверг такое предложение, заявив, что НАТО никогда не поставит такое ни Украине, ни другой стране.
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Йенс Столтенберг напомнил, что данный тип боеприпасов запрещён международным актом, подписанным рядом европейских стран, поэтому их поставка, как и применение, не в интересах североатлантического альянса.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что если всё же кто-то будет намерен предоставить Украине кассетные боеприпасы, то их будут использовать исключительно против российских военнослужащих, то есть не для ударов по самой России. Как один из аргументов Кулеба использовал то, что российская сторона конфликта сама использует кассетные боеприпасы.
Интересно, что хотя кассетные и фосфорные боеприпасы не используются многими странами, подписавшими соответствующий международный акт, самый крупный их арсенал у Соединённых Штатов Америки, России и Китая. В январе 2022 года от Украины поступал запрос Белому дому на поставку кассетных боеприпасов, но рассмотрен он не был.