Генеральный секретарь североатлантического альянса напомнил про запрет на их использовании.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков призвал НАТО предоставить Украине кассетные и фосфорные боеприпасы для ведения огня по российским позициям. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг отверг такое предложение, заявив, что НАТО никогда не поставит такое ни Украине, ни другой стране.

реклама

Йенс Столтенберг напомнил, что данный тип боеприпасов запрещён международным актом, подписанным рядом европейских стран, поэтому их поставка, как и применение, не в интересах североатлантического альянса.

Фиолетовым цветом помечены страны, ратифицировавшие конвенцию о запрете кассетного оружия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что если всё же кто-то будет намерен предоставить Украине кассетные боеприпасы, то их будут использовать исключительно против российских военнослужащих, то есть не для ударов по самой России. Как один из аргументов Кулеба использовал то, что российская сторона конфликта сама использует кассетные боеприпасы.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Интересно, что хотя кассетные и фосфорные боеприпасы не используются многими странами, подписавшими соответствующий международный акт, самый крупный их арсенал у Соединённых Штатов Америки, России и Китая. В январе 2022 года от Украины поступал запрос Белому дому на поставку кассетных боеприпасов, но рассмотрен он не был.