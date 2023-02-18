Во время военного конфликта на территории Украины действует всеобщая мобилизация, под которую попадают практически все слои населения. Критерия для отсрочки от службы достаточно узкие:

Мобилизованное лицо является инвалидом/непригоден по состоянию здоровья(частичная инвалидность, например потеря одного глаза или руки, не является основанием для отсрочки);

Опекуны тяжелобольного ребёнка или с категорией инвалидности;

Опекающие супруга/другого человека с инвалидностью;

Признанные недееспособными;

Возраст до 18 или от 60 лет;

Потерявшие близкого родственника, проходившего службу в армии;

В это время украинское ЛГБТ сообщество, представленное ЛГБТ-центром «Наш мир», специализирующимся на правозащитных функциях соответствующей категории лиц, выступает за отсрочку от службы в рядах Вооружённых Сил Украины для трансгендеров.

ЛГБТ-центр вспомнил, что диагнозы «транссексуализм» и «гендерная дисфория» являются поводом признать человека негодным к службе по состоянию психологического здоровья. По мнению правозащитной организации, такие случаи должны проверяться медицинской комиссии от психиатрической клиники, а подходящие под критерий «негодности» обязаны быть освобождены от службы