Украинское ЛГБТ-сообщество хочет получить отсрочку для трансгендеров от службы в ВСУ
Во время военного конфликта на территории Украины действует всеобщая мобилизация, под которую попадают практически все слои населения. Критерия для отсрочки от службы достаточно узкие:
- Мобилизованное лицо является инвалидом/непригоден по состоянию здоровья(частичная инвалидность, например потеря одного глаза или руки, не является основанием для отсрочки);
- Опекуны тяжелобольного ребёнка или с категорией инвалидности;
- Опекающие супруга/другого человека с инвалидностью;
- Признанные недееспособными;
- Возраст до 18 или от 60 лет;
- Потерявшие близкого родственника, проходившего службу в армии;
В это время украинское ЛГБТ сообщество, представленное ЛГБТ-центром «Наш мир», специализирующимся на правозащитных функциях соответствующей категории лиц, выступает за отсрочку от службы в рядах Вооружённых Сил Украины для трансгендеров.
ЛГБТ-центр вспомнил, что диагнозы «транссексуализм» и «гендерная дисфория» являются поводом признать человека негодным к службе по состоянию психологического здоровья. По мнению правозащитной организации, такие случаи должны проверяться медицинской комиссии от психиатрической клиники, а подходящие под критерий «негодности» обязаны быть освобождены от службы
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