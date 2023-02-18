Полуостров отыгрывает важную роль в военном конфликте на территории Украины.

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Отвечая на вопросы аналитического Центра Карнеги, Заместитель Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Виктория Нуланд заявила, что штаты считают Крым украинским, а российские военные базы на полуострове - легитимными(законными) целями для Украины.

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По мнению американского политика, Россия создала массивные военные строения в Крыму, которые Украины вправе уничтожить: «Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем». Нуланд подчеркнула, что не только Соединённые Штаты Америки не признают Крым российским.

Что касается безопасности Украины, Нуланд считает, что пока Крым не будет, как минимум, демилитаризован, то об этом идти и речи не может. Чиновница объясняет значимость Крыма для России в военном конфликте с Украиной на примере иранских дронов, пункт управления которыми дислоцирован на крымском полуострове. Беспилотные летательные аппараты иранского происхождения используются для атак по украинской инфраструктуре.

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Виктория Нуланд подытожила, что не ей решать с кем и где Украине вести боевые действия, какие решения по Крыму принимать и в какой перспективе, но Соединённые Штаты Америки признают полуостров украинским.