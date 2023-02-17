С момента 24 февраля 2022 года украинский политик Виктор Медведчук, возглавляющий украинскую политическую партию «Оппозиционная платформа - За жизнь», покинул место домашнего ареста и не подавал лишнего слова. Уже 2 марта украинский суд дал ордер на его задержание, 16 марта его объявили в международный розыск, а 12 апреля проведена операция, в ходе которой Медведчука поймали при пересечении границы с Приднестровьем. Из имущества у политика арестовано 23 дома, 32 квартиры, 30 земельных участков, 26 автомобилей, 17 парковочный мест, моторную яхту и доли в 25 компаниях.
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После долгого «содержания» Медведчука в Украине, он был выменян на 215 украинских военнослужащих, 124 из которых - офицеры, а 108 - бойцы полка «Азов», некоторые из них находились под Азовсталью. Такой обмен получил не лучший отзыв среди российских военнослужащих и военкоров. В начале 2023 года Медведчука лишили украинское гражданства.
Сейчас же проживающий в Москве бывший украинский политик заявил, что не очень-то и рад своим пребыванием в России. Раньше он приезжал в Россию по делам: «утром приехал, вечером уехал», в нынешних реалиях он постоянно и «вынужденно» находится в Москве, добавив что: «Я не покидал Украину, меня обменяли»