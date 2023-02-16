Но только после возможной победы.

14 февраля 2023 года Министр обороны Украина Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже является членом НАТО, остаётся лишь закрепить этот статус де-юре. По мнению украинского министра, страна постепенно переходит под стандарты североатлантического альянса и получает соответствующую помощь от союзников.

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Уже 15 февраля 2023 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал веское заявление: «Украина станет членом НАТО», однако есть нюанс: произойдёт это только после победы Украины. До этого момента страну не примут в североатлантический альянс.

Глава НАТО уточнил, что политика североатлантического альянса касаемо военного конфликта на территории Украины остаётся прежней, то есть альянс продолжит поддерживать украинскую сторону. Йенс Столтенберг назвал главной целью альянса - обеспечить Украине победу, ведь только в таком случае страна может иметь более тесную сотрудническую связь с североатлантическим альянсом.

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Если говорить о чём-то более приземлённом и настоящем, то Йенс Столтенберг сообщил, что североатлантический альянс продолжит работать над военными поставками, чтобы передавать Украине ещё больше вооружения и перевести её от советских доктрин к стандартам НАТО.