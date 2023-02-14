Министру обороны Украины Алексею Резникову довелось встретиться с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, о чём политик поделился в своём Twitter. По словам Резникова, Украина уже де-факто состоит в североатлантическом альянсе, остаётся лишь оформить это де-юре, что является главной задачей украинского министра.
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В этот же день Алексей Резников сообщил о итогах встречи в формате «Рамштайн» Контактной группы по вопросам обороны Украины из более чем 50 стран. Министр Обороны Украины «очень удовлетворён» результатами заседания, заявляя, что идёт активный рост «антикремлёвской коалиции»
Резников считает, что официальные позиции стран контактной группы - полная поддержка Украины для достижения ею победы. Отдельно украинскому министру понравилось заявление Министра обороны Соединённых Штатов Америки: «Украина должна победить», причём он отмечает, что прозвучала именно слово «must(должна)», а не «can(может)»
Желающие удостовериться куда уходит поставляемое вооружение, Алексей Резников предложил лично приехать и проверить арсенал вплоть до определённого подразделения или батальона.