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«Отсидеться не выйдет» - Лукашенко призвал страны ОДКБ определиться с позицией насчёт Украины
Президент Беларуси считает, что альянсу нужно объединиться и действовать сообща.
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На текущий момент активное содействие России во время боевых действий на территории Украины из стран Организации договора о коллективной безопасности(ОДКБ) оказывает лишь Беларусь. Президент Беларуси во время встречи с главой альянса Имангали Тасмагамбетовым напомнил про «непростое время» и призвал определиться странам-участникам оборонительного военного альянса с позицией насчёт Украины, ведь «отсидеться не выйдет»

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По мнению белорусского политика, страны ОДКБ должны определиться со своей внутренней политикой насчёт ситуации с Украины, не думая, что это сугубо конфликт России, так как он коснётся каждого из них. Лукашенко обозначил, что действовать вместе всегда проще.

Президент Беларуси напомнил Имангали Тасмагамбетовым про проблемы Кавказа и Центральной Азии, которые нужно решать, чтобы ОДКБ могло сплотиться. По всей видимости, идёт речь о желании стран оборонительного альянса остаться нейтральными, учитывая их собственные сложности в национальной политике.

На текущий момент ОДКБ состоит из шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистан. Насчёт позиции Беларуси в военном конфликте на территории Украины всё изначально ясно, то остальные страны не выражают какой-либо особой поддержки.

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Если говорить о боеспособности остальных участников альянса, они существенно уступают России и Беларуси по мощи. Помимо этого ситуация с Нагорный Карабахом летом 2022 года обеспечила Армении массовые протесты, с которыми стране пришлось справляться самой. Общее количество войск Киргизии и Таджикистана вдвое меньше армии Армении.

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#россия #украина #беларусь #одкб
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