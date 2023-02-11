Британское издание The Times сообщает, что Великобритания рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Harpoon и Storm Shadow. Лондон учитывает и готовность Украины использовать ракеты для ударов по Крыму.
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Ракеты Harpoon и Storm Shadow в отличие от ранее обещанных Соединёнными Штатами Америки GLSDB с дальностью 150 километров, могут поражать цели на дистанции 240 и 560 километров соответственно. Один «гарпун» оценивается в 1,2 миллиона фунтов стерлингов за единицу, когда «шторм» 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Вполне вероятно, что Украине могут предоставить экспортные модификации ракет, которые обладают меньшей дальностью.
Дания уже передавала противокорабельные ракеты Harpoon Украине, правда, они служат для использования с морского флота, поэтому их эффективность применения украинской стороной не столько велика. Storm Shadow можно уже запускать и с земли, хотя более вероятна их установка на авиацию.