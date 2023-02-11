Об этом сообщает издание The Times.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Британское издание The Times сообщает, что Великобритания рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Harpoon и Storm Shadow. Лондон учитывает и готовность Украины использовать ракеты для ударов по Крыму.

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Ракеты Harpoon и Storm Shadow в отличие от ранее обещанных Соединёнными Штатами Америки GLSDB с дальностью 150 километров, могут поражать цели на дистанции 240 и 560 километров соответственно. Один «гарпун» оценивается в 1,2 миллиона фунтов стерлингов за единицу, когда «шторм» 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Вполне вероятно, что Украине могут предоставить экспортные модификации ракет, которые обладают меньшей дальностью.

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Дания уже передавала противокорабельные ракеты Harpoon Украине, правда, они служат для использования с морского флота, поэтому их эффективность применения украинской стороной не столько велика. Storm Shadow можно уже запускать и с земли, хотя более вероятна их установка на авиацию.