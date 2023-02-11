Прошлый был сбит при пересечении граница со штатами.

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Не так давно Военно-Воздушные Силы Соединённых Штатов Америки отчитались о сбитии китайского аэростата, который пересёк границу страны и летал там два дня, пока не застал поражения авиацией. В штатах называют это шпионством, в Китае нечаянным сбоем гражданского летательного аппарата с маршрута.

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Казалось бы история утихла, но нет: Соединённые Штаты Америки вновь сбили аэростат, предположительно китайский, теперь уже в Аляске. Как сообщает представитель Белого дома Джон Кирби, объект летал на высоте 12 километров и представлял угрозу безопасности гражданской авиации, поэтому Пентагон порекомендовал сбить его. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден одобрил сбитие, отдав соответствующий приказ Военно-Воздушным Силам.

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Аэростат был сбит истребителями северного командования, его обломки упали в территориальных водах Соединённых Штатов Америки. Пока не сообщается кому действительно принадлежит аэростат и как он пересёк границу со штатами.