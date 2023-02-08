Так считает военкор Юрий Котенок.

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На фоне возможного увольнения Алексея Резникова с поста Министра обороны Украины, российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил в своём Telegram канале, что новый глава Министерства обороны Украины активно будет заниматься вопросом переноса боевых действий с территории Украины в Россию.

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Считается, что произошедший коррупционный скандал в Министерстве обороны может последовать за собой увольнением Алексея Резникова с поста Министра обороны. Такое решение назвал уже принятым депутат Верховный рады Украины и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, однако сам Алексей Резников сообщает, что ему ничего неизвестно о своей отставке.

Новым потенциальным Министром обороны рассматривают либо Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины Валерия Залужного, либо главу Главного управления разведки Министерства Обороны Украины Кирилла Буданова. Что касается первой кандидатуры, можно предположить, что вряд ли человека с военным опытом и на не менее важной должности перенесут во главе хоть и военного, но в первую очередь политического ведомства.

Вторая кандидатура - Глава украинской разведки Кирилл Буданов, известен тем, что обвиняется российской стороной конфликта в проведении ряда операций по ликвидации сотрудников ФСБ, военных администраций и организации диверсий, поэтому допускается, что именно он может занять пост Министра обороны Украины.

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В любом случае, украинское законодательство по примеру стран Европейского союза усматривает назначение Министра обороны с числа гражданских лиц, которыми ни Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ни Глава украинской разведки Кирилл Буданов не являются.