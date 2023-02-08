Прибавить к ним стоит и обещанные танки другими странами.

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Издание Business Insider сообщает, что Германия может дать разрешение на отправку 187 немецких танков Leopard 1 от оборонных концернов Rheinmetall(88 танков) и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft(99 танков). До этого шла речь об отправке лишь 14 танков Leopard 2.

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Стоит отметить, что идёт речь о более старой модели немецких танков, тем более не уточняется их состояние. Вполне вероятно. что поставленные немецкие танки на самом деле окажутся небоеспособными и смогут применяться только как детали для ремонта танков Leopard. Издание Business Insider рассчитывает, что поставка танков произойдёт только в середине 2023 года.

Однако учитывать нужно, что и другие страны уже обещали поставку Украине немецких танков Leopard модели 1 и 2, только на всё нужно время, выжидание которого достаточно проблематично и оценивается в человеческих жизнях.

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Издание Neue Zürcher Zeitung сообщает, что немецкий канцлер Олаф Шольц до недавних пор противился поставкам танков Leopard 2, так как не верил, что Соединённые Штаты Америки на самом деле согласны поставлять в Украину свои танки, опасаясь брать инициативу в собственные руки. Сам же Шольц опирается на то, что длительность вынесения решения по «леопардам» согласовано с американским планом действий.