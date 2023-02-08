Руководство компании отмечает большие убытки.

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Американская компания Edge Autonomy, основанная в 2009 году и специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса, сообщила, что их завод в городе Марупе(Латвия) загорелся. Причина возгорания на текущий момент неизвестна, двое пострадавших госпитализированы.

Известно, что компания производит беспилотники в первую очередь для североатлантического альянса НАТО, а с недавних пор и для Вооружённых Сил Украины. Руководство компании в лице заместителя директора Яниса Вилманиса хоть и не даёт развёрнутых комментариев, но заявляет о больших убытках, хотя пока их масштабы оценить сложно.

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На месте происшествия работало пятьдесят пожарных, три автолестницы, девять автоцистерн и другая спасательная техника. Жители местности возле завода получили предупреждение закрыть окна своих домов, чтобы избежать потенциального попадание в жилые помещения веществ, которые присутствовали на заводе.