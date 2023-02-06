ЕС и другие страны тоже предложили свою помощь.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На фоне происходящего в мире землетрясения, эпицентром которого стала Турция, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столленберг объявил о мобилизации сил поддержки для предоставления помощи турецкому правительству в ликвидации последствий природной катастрофы.

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Вместе с североатлантическим альянсом выразил своё желание помочь Турции в произошедшем и Европейский союз. Дипломатический глава Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что союз предоставить помощь турецкие властям.

Российский президент Владимир Путин тоже не обошёл стороной катастрофу, предложив помощь Анкаре(Турция) и Дамаску(Сирия). Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал в своём Twitter пост на турецком языке, где предложил турецким властям помощь от своей страны.

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Землетрясение с начальной магнитудой 7,4 баллов продолжается, достигнув и до Европы. Так, например, в Румынии ощутимы подземные толчки с магнитудой 4,6 баллов. На текущий момент установлено более 1 500 погибших.