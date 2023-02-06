Самый высокая зафиксированная магнитуда землетрясения - 7,6 баллов.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В результате землетрясений на юго-востоке Турции и севера Сирии, погибло более 1 500 человек. Турция сообщает о 912 погибших, 5385 пострадавших и 1710 повреждённых зданий в результате катастрофы. В Сирии регистрируется не меньше 590 погибших. Магнитуда первого "этапа" землетрясения достигла 7,4 баллов по данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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Эпицентром землетрясения стал турецкий город Кахраманмараш на границе с Сирией, где первый толчок установлен в 4 утра по местному времени, следующее землетрясения сместилось больше в юг - на город Газиантеп. Катастрофа задела многие города, включая столицу Турции - Анкару.

Правительство Турции объявило высшую степень угрозы. Итальянские власти даже объявили об опасности цунами после произошедших подземных толчков, позже дав отбой тревоге.

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По состоянию на 13:24 по московскому времени, в Турции зафиксировано землетрясения с ещё большой магнитудой - 7,6 баллов. Подземные толчки продолжаются, а количество пострадавших увеличивается.