Официальная позиция Китая - это не шар-шпион, а метеорологический аэростат, который по каким-то причинам сошёл с маршрута.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Не так давно Соединённые Штаты Америки заявили о сбитии китайского аэростата, который обвинён в шпионаже на территории страны. Из-за внезапного появления китайского шара Государственный секретарь Энтони Блинкен отменил свой визит в Китай, но заявил, что продолжит поддерживать контакты со страной.

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Министерство иностранных дел Китая оказалось недовольно решением штатов по сбитию их аэростат, высказав «сильное недовольство и протест против применения Соединёнными Штатами Америки силы для атаки на гражданские БПЛА»

Как заявило китайское министерство, они неоднократно информировали Соединённые Штаты Америки про свой аэростат гражданского типа, который из-за «форс-мажорных обстоятельств» чисто случайно пересёк границу страны. Официальная позиция Китая - это не шар-шпион, а метеорологический аэростат, который по каким-то причинам сошёл с маршрута.

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Действующий Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отчитался о сбитии аэростата, поблагодарив за работу пилотов истребителей. Интересно, что и прошлый американский президент два дня назад публиковал в своей социальной сети Truth Social пост, где призывал сбить «этот шар»