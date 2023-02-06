Он также прокомментировал возможность крупномасштабного наступления.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к украинскому народу сообщил, что идут ожесточённые бои между Россией и Украиной, в особенности на Донбассе, где усилилось давление. Он подчеркнул, что давление усилено на разных направлениях фронта, в том числе информационном.

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Владимир Зеленский упоминал и слухи о крупномасштабном наступлении на символическое дату(24 февраля), где Россия может попытаться отыграться за прошлые неудачи, но: «у нас нет никакой другой альтернативы, чем защититься и победить»

Украинский президент заявил, что следующая неделя окажется весомой для Украины: на неё запланирована разная работа как публичного, так и непубличного формата. Он уточнил, что готовятся решения, идут переговоры, чтобы усилить Вооружённые Силы Украины, получив больше оружия.

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Ранее Владимир Зеленский отверг возможную сдачу Бахмута следующими словами: «будем бороться столько, сколько можем»